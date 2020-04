Mondkapjes en auto’s voor de zorg

Daarnaast stelt MG 30 nieuwe, elektrische MG ZS EV SUV’s beschikbaar om zorgmedewerkers door het hele land te ondersteunen met hun mobiliteit.

MG is bekend van de klassieke Britse sportwagen. Inmiddels is het eigendom van het in Shanghai gevestigde SAIC Motor Corporation Limited, het grootste autobedrijf in China. SAIC Motor produceert jaarlijks meer dan zeven miljoen auto's.

De mondkapjes kwamen op 6 april in Nederland aan en zijn nu naar het Rode Kruis gebracht. Frank Meijer, Director Sales & Marketing MG Motor Europe:,,We hebben er voor gekozen om deze donatie te verdelen over een aantal Europese landen waar ons bedrijf momenteel actief is. Het zorgpersoneel staat onder enorme druk, ze hebben genoeg persoonlijke beschermingsmiddelen nodig om hun eigen veiligheid te kunnen garanderen tijdens deze pandemie. Met het doneren van mondkapjes en onze voertuigen hopen we hier een kleine bijdrage aan te kunnen leveren.”

Oproep

Peter Lasschuijt, coördinator inzamelingsactie Rode Kruis: ,,Het Nederlandse Rode Kruis, onderdeel van 's werelds grootste humanitaire netwerk, heeft onvermoeibaar gewerkt om gedoneerde persoonlijke beschermingsmiddelen in te zamelen. Denk bijvoorbeeld aan handschoenen, wegwerp laboratoriumjassen en mondkapjes.”

Hij gaat verder: ,,Al deze beschermingsmiddelen worden door het Rode Kruis gesorteerd en gecontroleerd op kwaliteit. Vervolgens dragen wij ze over aan de overheid. Die heeft een overzicht van waar deze middelen op dit moment het hardst nodig zijn en zorgt dat ze op die plekken terecht komen.”

Sinds de eerste oproep van 20 maart van het Rode Kruis, zijn er in totaal 4,7 miljoen items gedoneerd: meer dan 500.000 maskers, zo’n vier miljoen handschoenen en bijna 88.000 veiligheidsbrillen.

