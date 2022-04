Oorlog in Oekraïne Zaterdag 30 april 2022 LIVE | Lavrov: ’Een miljoen mensen naar Rusland gevlucht’

Sergei Lavrov Ⓒ ANP / EPA

Amsterdam - De oorlog in Oekraïne is zijn tiende week ingegaan. Russische troepen hebben hun inspanningen in het oosten en het zuiden van het land verhevigd, om in ieder geval dat deel onder controle te krijgen. Daarbij worden voetje voor voetje vorderingen geboekt. Volg hier het laatste nieuws over de invasie in Oekraïne in het liveblog.