Café in Meppel krijgt coronaboete van 10.000 euro

In juli kregen meerdere cafés in Drenthe van de veiligheidsregio een dwangsom opgelegd. Bij nieuwe overtredingen zou de boete van 10.000 euro volgen. Dat is nu dus het geval. Twee medewerkers van de handhaving brachten donderdag een brief namens de veiligheidsregio Drenthe, die de leiding heeft als het om de corona-noodverordeningen gaat.

Burgemeester Richard Korteland van Meppel zegt in de TV Drenthe-talkshow Corona in Drenthe dat er inmiddels een boete is uitgedeeld. Hij zegt dat de kroeg de maatregelen „ingewikkeld vond.”

De eigenaar bevestigt dat zijn zaak de boete heeft gekregen. Inhoudelijk wil hij niet reageren, wel zegt hij juridische stappen te overwegen.