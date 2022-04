Kabinet gaat dwang inzetten bij opvang asielzoekers

Deze week vertelde de bewindsman dat er meer tijd nodig is om na te denken over een geschikt wettelijk middel om opvangplaatsen af te dwingen, terwijl gemeenten nu zelf mogen bepalen of ze asielzoekers opvangen.

„In tegenstelling tot bij Oekraïners kun je bij reguliere asielzoekers geen gebruik maken van noodwetgeving. Die kan middels een besluit van de ministerraad in een keer geactiveerd worden.”

Dus kost dwang bij asielopvang meer tijd, legt Van der Burg uit. „Als het gaat om asielzoekers moet er gewoon een wet komen die naar de Tweede en Eerste Kamer gaat. Een normale wet kost gewoon meer tijd.”

Verschillende varianten van opvangdwang zijn volgens hem mogelijk. „Is het de staatssecretaris die de verantwoordelijkheid krijgt, of leggen we die bij de provincies neer als het gaat om een doorzettingsmacht?”

Burgemeesters

Rond de zomer wil hij met een wetsvoorstel komen. Eigenlijk had Van der Burg al eerder opvang willen afdwingen, erkent hij. „Eigenlijk heb ik de luxe om te wachten niet. De druk is hoog. Veiligheidsregio’s vragen erom en commissarissen van de koning ook.” Tot die tijd wil hij vooral met burgemeesters in gesprek om nieuwe plaatsen te vragen.

De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne – die doorgaans nu niet in de asielprocedure belanden – gaat volgens Van der Burg wél goed. „De bezetting is zo’n 70 procent, dus dat gaat goed. De gemeenten werken keihard en gaan richting die benodigde 50.000 plaatsen.” Hij zegt dat er voorlopig voldoende marge is. „Ik maak me absoluut geen zorgen over de opvang van Oekraïners. Wel over de bedden voor gewone asielzoekers.”