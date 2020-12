China plant als tweede land vlag op de maan

De vlag blijkt te zijn geplaatst tijdens de missie van de onbemande ruimtesonde Chang’e-5. Foto’s van de Chinese ruimtevaartautoriteiten tonen de rode vlag met vijf sterren die stilstaat op het windstille maanoppervlak, meldt de Britse omroep BBC. De beelden werden genomen door een camera op de Chang’e-5, die donderdag de maan verliet met monsters van de bodem.

De VS plantten de eerste vlag op de maan tijdens de bemande Apollo 11-missie in 1969. Vijf andere Amerikaanse vlaggen volgden. In 2012 bleek uit satellietbeelden dat vijf van de vlaggen nog steeds stonden, maar experts zeggen dat ze waarschijnlijk totaal zijn verbleekt door het zonlicht.

De eerste vlag werd, zo zei astronaut Buzz Aldrin, te dicht bij de Apollo-maanmodule geplaatst en is waarschijnlijk weggeblazen toen de module opsteeg.