Amerikaanse steden bereiden zich voor op rellen en timmeren winkels dicht

„We proberen zoveel als mogelijk open te blijven, maar de etalages van onze winkels in belangrijke steden worden dichtgemaakt in afwachting van mogelijk verkiezingsgerelateerde activiteiten”, aldus een woordvoerder van sieradenwinkel Tiffany’s. CVS, een drogisterij, laat weten ook voorzorgsmaatregelen te nemen. „We blijven open zo lang als het veilig is.”

CVS in Boston Ⓒ ANP/ HH

Verschillende winkels hebben ook extra beveiligers ingehuurd, meer verlichting geregeld en binden winkelwagentjes aan elkaar om plunderaars te ontmoedigen, zo meldt CNN.

Ⓒ ANP/ HH

Populaire winkelgebieden zoals Magnificent Mile in Chicago en Rodeo Drive in Los Angeles gaan nog een stapje verder. Rodeo Drive is afgesloten voor verkeer tot woensdagavond. „Rodeo Drive is een van de grootste doelwitten. We willen hier geen mensen met verkeerde bedoelingen die hier zijn om eigendommen te beschadigen”, aldus een woordvoerder tegenover de Washington Post.” In Chicago is een commandocentrum met ondernemers ingericht. Het gebied rond de Trump Tower, een wolkenkrabber van president Donald Trump in New York, is afgesloten.