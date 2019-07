Onrust om Nederlands ’Antitankwapen’ op Duits platteland

Rizor zag het wapen in de buurt van een NAVO-oefenterrein in Nedersaksen. Zijn Tweet leidde werd vaak gedeeld op Twitter. Een woordvoerder van de Nederlandse Defensie benadrukt dat het gaat om een dummy, een nepwapen dus. Die was vanmorgen bij de akker neergezet vanwege een internationale verkenningswedstrijd van de Landmacht. Dat gebeurde onder toezicht en is afgestemd met de lokale autoriteiten, zo meldt hij aan de NOS.

