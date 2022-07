Vakantieverkeer stond vast op Europese wegen, files zijn inmiddels weg

Ook tussen Parijs en Bordeaux en van Bordeaux naar de Spaanse grens was het filerijden, evenals bij de tunnels naar Oostenrijk en Zwitserland. „Het is dus zeker druk op de wegen in Europa, maar echt op de plekken waar het verwacht was. Het is daarbij ongeveer even druk als de eerdere zwarte zaterdagen deze zomer”, vertelt een woordvoerder van de ANWB eerder vandaag.

De drukte zat ’m vooral in Frankrijk, hoewel het meeste verkeer daar pas over een week wordt verwacht op de zwarte zaterdag der zaterdagen.

In Italië was het vooral druk op de A22 tussen Brenner en Verona. In Duitsland was men langer onderweg op de A7 tussen Hamburg en Denemarken en de A8 van München naar Salzburg.

Frankrijk beleeft volgende week zijn eerste echte zwarte filedag, zo is te zien in een vooruitblik van de Franse verkeersdienst Bison Futé. Miljoenen Fransen gaan die dag met vakantie. Omdat er dan ook veel vakantiegangers uit onder meer Nederland naar het zuiden rijden, is dat een recept voor urenlange files.

Enorme drukte voor de Kanaaltunnel

Hoewel het op het continent zeker ook druk was zaterdag, stonden de langste files zaterdagmiddag in het Engelse Kent. Rijen aan auto’s stonden te wachten tot zij door de Kanaaltunnel naar Frankrijk mochten. Door de Brexit moeten zij door strengere controles, maar volgens Londen ligt de schuld bij de Fransen. Volgens de Britten heeft de Franse douane veel te weinig personeel in Dover en verlopen de grenscontroles daardoor traag. Frankrijk zet daar tegenover dat Britten die met de boot naar Frankrijk willen sinds de Brexit een uitgebreidere controle moeten ondergaan dan voorheen, voor ze de veerboot op kunnen.

Controles ANWB

Tientallen vakantiegangers hadden zaterdagochtend gebruikgemaakt van een laatste check van hun voertuig bij de grensovergang bij Hazeldonk door de ANWB. Daaruit kwam naar voren dat bijna alle gecontroleerde caravans te zwaar beladen waren. Eentje was zelfs 400 kilo te zwaar, aldus de verkeersdienst.

In totaal controleerden wegenwachten, caravanexperts en vrijwilligers van de ANWB bijna zestig auto’s, dertien caravans en twee aanhangers. De meeste voertuigen waren technisch in goede staat, maar er is wel veel olie en ruitensproeiervloeistof bijgevuld en een aantal lampjes vervangen.

De ANWB controleerde vanaf 07.00 uur tot 12.00 uur langs de A16 op onder andere remmen, verlichting en ruiten van auto’s en belading van caravans.