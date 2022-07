Vakantieverkeer veroorzaakt files op Europese wegen

DEN HAAG - Mensen die op weg zijn naar hun vakantiebestemming moeten op een aantal wegen in het buitenland rekening houden met files. Zo is het in Frankrijk onder meer druk op de A7, de Autoroute du Soleil. In zuidelijke richting bij Valence staat er 17 kilometer file en is de vertraging een uur, meldt de ANWB.