Vakantieverkeer veroorzaakt flinke files op Europese wegen

Volgens een woordvoerder van de verkeersdienst wordt het langzamerhand drukker op de buitenlandse wegen. „Vooral in Frankrijk op de A7 onder Lyon, de A63 bij Bordeaux en de A9 bij Narbonne zie je de drukte, maar ook bij een aantal tunnels in Oostenrijk en Zwitserland.” Zo moeten vakantiegangers die in Zwitserland op de A2 richting de Gotthardtunnel rijden, rekening houden met wachttijden van anderhalf uur. Ook in het noorden van Italië, met name in Zuid-Tirol, is het druk op de wegen.

Ook op de weg richting Slovenië staat er een uur file richting de Karawankentunnel, die een tijdje dicht was vanwege technische problemen. Verder is er in Zuid-Duitsland druk op de wegen naar het zuidoosten, met name rond Neurenberg en München.

De ANWB verwacht dat het in Frankrijk zaterdag vooral erg druk zal worden op de wegen naar het zuiden en dat de piek tussen 12.00 en 12.30 ligt.

Staat u momenteel in de file en wilt u hierover vertellen in De Telegraaf? Stuur dan een mail met uw tefoonnummer en locatie naar onze verslaggever via m.van.de.groep@telegraaf.nl

Enorme drukte voor de Kanaaltunnel

Hoewel het op het continent zeker ook druk is, staan de langste files op dit moment in het Engelse Kent. Rijen aan auto’s staan te wachten tot zij door de Kanaaltunnel naar Frankrijk mogen. Door de Brexit moeten zij door strengere controles, maar volgens de Britten ligt de schuld bij de Fransen.