Noor die vijf mensen doodstak en met pijl en boog tekeerging bekent schuld

Door Onze redactie buitenland

Espen Andersen Braathen tijdens zijn aanval met pijl en boog in een winkel.

Kongsberg - De 38-jarige man die afgelopen oktober in het zuiden van Noorwegen op mensen instak en omstanders beschoot met pijl en boog heeft schuld bekend. De naar eigen zeggen tot de islam bekeerde verdachte staat komende weken terecht voor de dood van vijf mensen en poging tot moord op elf anderen. Hij ontspringt mogelijk een jarenlange gevangenisstraf, omdat hij tijdens zijn horrordaad met mentale problemen kampte. „We hopen dat we antwoorden zullen krijgen”, aldus de officier van justitie in aanloop naar het in Noorwegen beladen proces.