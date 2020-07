Consument krijgt aankoopbedrag vliegticket niet op tijd terug

Nederland heeft tijdelijk gedoogd dat luchtmaatschappijen vouchers uitdelen aan consumenten die hun vlucht niet hebben kunnen of willen maken door de coronacrisis. Sinds 14 mei moeten bedrijven passagiers weer actief zelf een keuze laten maken tussen een voucher of geld terugvragen.

Europese regels schrijven voor dat luchtmaartmaatschappijen binnen zeven dagen het volledig ticketbedrag moeten terugbetalen. Uit onderzoek van de ILT blijkt dat KLM, Corendon, Transavia en TUI dat niet doen.

Dwangsom

Vanwege het ’uitzonderlijk hoge’ aantal verzoeken voor terugbetaling is de termijn praktisch niet haalbaar, geeft de ILT toe. De inspectie gaat daarom in juli en augustus in gesprek over een terugbetalingstermijn. Als ze zich niet houden aan de nieuwe afspraken kunnen ze een dwangsom krijgen.

Uit onderzoek van de ILT blijkt verder dat KLM, Corendon, Transavia en TUI in het begin van de coronacrisis niet de mogelijkheid gaven om geld terug te vragen bij annulering van vluchten door corona, ook al maakten passagiers bezwaar tegen vouchers. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) gaf in het begin van de coronacrisis de ILT tijdelijk de opdracht om de situatie te gedogen. Luchtvaartmaatschappijen kwamen volgens de bewindsvrouw anders in financiële problemen.

Inmiddels hebben de bedrijven het beleid aangepast. Lufthansa, British Airways, EasyJet, Ryanair en Delta Airlines gaven passagiers wel direct de keuze tussen geld terug en een inwisselbare bon. Naar de Spaanse prijsvechter Vueling Airlines doet de ILT nog onderzoek. Passagiers krijgen wel de keuze, maar klachten die de inspectie krijgt schetsen een ander beeld.