Helikopterpiloot in de problemen na opmerkelijke landing om ijsje

Dorpsbewoners hadden een klacht ingediend vanwege de opmerkelijke landing van de helikopter, onder meer in de buurt van een school. Te zien was hoe een passagier het toestel in allerijl verliet en rechtstreeks naar de Dairy Queen liep, een afhaalketen voor softijs- en fastfood. De man bleek een ijsje te halen. Vervolgens was de helikopter er weer snel vandoor.

De 34-jarige piloot komt door het restaurantbezoek in de problemen. Hij wordt beschuldigd van gevaarlijke bediening van een vliegtoestel en moet volgende maand voor de rechter verschijnen, meldt RCMP. Hij zou geland zijn op een plek waar dat niet mag, zonder dat er sprake was van een noodsituatie.

Een medewerkster van de Dairy Queen zegt tegen Canadese media dat ze geen idee hadden dat de helikopter speciaal gestopt was voor een bezoek aan hun ijstoko. „Je zou niet snel denken dat mensen de helikopter pakken om een ijsje te halen, maar kennelijk doen sommigen dat.”