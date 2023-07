Duitser blijkt na ruim 13 jaar cel onschuldig aan ’badkuipmoord’

Manfred Genditzki Ⓒ DPA

MÜNCHEN - De Duitse man die ruim 13 jaar vast zat voor de zogenoemde ’badkuipmoord’ op de 87-jarige Lieselotte Kortüm in Beieren, is vrijgesproken omdat hij onschuldig bleek. Manfred Genditzki was tot levenslang veroordeeld omdat hij de vrouw, die in het gebouw woonde waar hij werkte, verdronken zou hebben. Waarschijnlijk kwam ze om het leven door een ongeluk.