’Paracetamolgebruik tijdens zwangerschap kan voor hersenafwijking bij foetus zorgen’

Toenemend bewijs duidt erop dat paracetamol invloed zou kunnen hebben op de ontwikkeling van foetussen, waarschuwt de groep onderzoekers in vakblad Nature Reviews Endocrinology. Mogelijk leidt het gebruik van de pijnstiller, die een relatief onschuldig imago heeft, tot een hoger risico op bepaalde afwijkingen, bijvoorbeeld in de hersenen of de voortplantingsorganen. Daar moet dringend meer onderzoek naar worden gedaan, vinden de auteurs.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) vindt dat het artikel aansluit op het bestaande advies. „Weeg het gebruik van paracetamol tijdens de zwangerschap altijd af tegen de ernst van de klachten”, aldus de medicijnwaakhond. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), waar het CBG ook in zit, is de recente studies waar in Nature naar wordt verwezen nog aan het beoordelen. CBG benadrukt wel dat paracetamol „de meest veilige pijnstiller tijdens de zwangerschap” is. Het is beter dan bijvoorbeeld ibuprofen. „Pijn of koorts kan ook schadelijk zijn voor het ongeboren kindje. Maak dus altijd een zorgvuldige afweging en wees voorzichtig met het gebruik van paracetamol”, zegt voorzitter Ton de Boer in een verklaring.

Bijwerkingencentrum Lareb sluit zich daarbij aan. „Paracetamol is tijdens de zwangerschap nog wel de beste keus bij hevige pijn en koorts.” Wel erkent het centrum dat nog niet precies bekend is hoe veilig paracetamol tijdens de zwangerschap is. Aanhoudend hoge koorts is in elk geval wel ongezond voor het kindje. En ernstige pijn die maar niet overgaat kan slecht zijn voor de gezondheid van de moeder. „Pijn en koorts moeten dus goed behandeld worden.” Lareb voegt eraan toe dat de onderzoeken „elkaar tegenspreken.”