Aanvullend onderzoek in woning moordverdachte 9-jarige Gino

Het Openbaar Ministerie benadrukt dat er geen nieuwe ontwikkelingen zijn die aanleiding geven voor het onderzoek. „Dit onderzoek kan ervoor zorgen dat andere sporen worden vernietigd. Dát dit onderzoek zou worden verricht is lang geleden al besloten. Ook dat het pas wordt verricht als al het andere onderzoek in de woning is voltooid.”

M. heeft eerder bekend dat hij het jongetje op 1 juni 2022 ontvoerde uit Kerkrade, waar Gino op straat speelde. Hij nam het kind mee naar zijn woning in Geleen, waar hij hem drugs toediende en misbruikte. Gino is daarna gewurgd en gesmoord.

Tijdens eerdere zittingen bleek dat nog veel vragen openstaan als wordt gekeken naar de forensische sporen, of juist het ontbreken daarvan. Zo zijn er onbekende vingerafdrukken aangetroffen die niet van Gino, M. of de ex-vriendin van M. zijn. Dit betekent volgens de officier van justitie niet dat wordt gedacht dat er een tweede persoon betrokken was bij het dumpen van het jongetje. „Maar dit is geen zaak voor open eindjes.”

Ook zegt M. dat hij de jongen heeft gesmoord met een kussen, maar is er geen DNA van het jongetje gevonden op het kussen of het kussensloop dat M. aanwees.