Man die in Utrecht vrouwen aanviel krijgt twee jaar en tbs

De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van zes jaar, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Er lagen aangiften van nog drie andere vrouwen, maar de rechtbank kan niet met zekerheid zeggen of deze man hen ook heeft aangevallen.

In de periode waarin de Utrechter vrouwen aanviel, was de politie op grote schaal aanwezig in de wijk om de dader te pakken. Dat gebeurde uiteindelijk in februari 2021 dankzij aangetroffen DNA-sporen op kleding en onder de nagels van slachtoffers. Ook zat zijn DNA op een rol ducttape, die een vrouw die in augustus 2020 werd aangevallen daarna op de grond had gevonden.

De rechtbank rekent het de verdachte zwaar aan dat hij de vrouwen hun onvoorwaardelijke gevoel van vrijheid en onbevangenheid heeft afgepakt. Hij moet hun een schadevergoeding betalen. Volgens de rechtbank lijdt de man aan een ziekelijke stoornis of gebrekkige ontwikkeling van de geestesvermogens. Hij moet behandeld worden om het risico op herhaling te voorkomen.