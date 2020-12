91-jarige Nederlander wordt wereldnieuws: ’Maar ik zag mezelf sterven’

Hij weet van geen ophouden, maar is ook nog helemaal fit, zegt Jos Bots over zichzelf. Ⓒ Eigen foto

SYDNEY - Hij geldt als de oudste actieve paraglider in Australië, maar de Nederlander Jos Bots (91) keek recent de dood in de ogen toen hij aan de kust op de klippen stortte. Bots, geboren in Helmond, haalde het wereldnieuws. Aan stoppen denkt hij niet. „Niemand hoeft zich zorgen te maken.”