Honderden Duitse veiligheidsmensen hebben band met extreemrechts

Voor het rapport is gekeken naar medewerkers die deelnamen aan extremistische evenementen of mensen die 'heil Hitler' zouden hebben geroepen. Ook zouden meerdere medewerkers in groepschats zitten waar extremistische ideeën, foto's en video's worden gedeeld. Het gaat volgens het ministerie niet om een netwerk binnen de diensten.

In totaal zijn 860 medewerkers ondervraagd over mogelijke banden met extreemrechtse organisaties, bij 327 is verder onderzoek ingesteld. 83 van hen werken bij de militaire inlichtingendienst en achttien bij de landelijke politie.

Dertig medewerkers van de veiligheidsdienst zouden banden hebben met de zogeheten Reichsbürger-beweging. Aanhangers daarvan verwerpen alle autoriteit van de staat en weigeren belasting te betalen, zij stellen dat de huidige Duitse staat niet legitiem is vanwege de nasleep van de Tweede Wereldoorlog en de bezetting door de Geallieerden. Volgens de Reichsbürger-beweging is alleen het Duitsland van voor de oorlog een legitieme staat.