Valk zakt voor proefvlucht en moet naar de Vogelklas

Het valkjong gaat daar even bijkomen en betere vliegvaardigheden ontwikkelen nadat het vrijdagavond lelijk misging.

Het diertje is een van de twee beschermde slechtvalken die eind april op het dak van het Rotterdamse ziekenhuis werden geboren.

Gelukkig niet gewond

De eerste proefvlucht vrijdagavond verliep niet soepel en agenten vonden het jong op de stoep van het ziekenhuis. Er werd besloten om het diertje, dat gelukkig niet gewond raakte, niet terug te brengen naar het dak maar even onder te brengen bij de De Vogelklas.

„De jonge valk was wat beduusd van het hele gebeuren, dus we zijn blij dat het nu even veilig in ons buitenverblijf zit en niet onder een auto terecht is gekomen of zo. Als haar motorische vaardigheden wat beter zijn, wordt ze herenigd met haar familie op het dak van het Erasmus MC”, geeft André de Baerdemaker van de vogelopvang op het Afrikaanderplein in Rotterdam aan.

„De vogels kunnen soms al prima vliegen, maar weer terugkomen bij het nest levert vaak nog wat problemen op.”

Speciale werkgroep

De ouders woonden al een tijdje op het dak van het naastgelegen gebouw dat binnenkort wordt gesloopt. Een speciale werkgroep heeft het stelletje overgeplaatst naar deze 120 meter hoge toren van het Erasmus MC.

Het echtpaar had drie eieren gelegd waarvan er twee zijn uitgekomen, een jongen en een meisje. In Rotterdam leven maar vijf slechtvalkparen. De twee jonkies kregen eind mei ringen zodat er goed onderzoek kan worden gedaan naar de beschermde vogelsoort.