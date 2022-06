Man op tractor verdacht van poging doodslag na inrijden op politie

Woensdagavond werd rond knooppunt Holsloot in Drenthe de snelweg geblokkeerd met tractoren als protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In beide richtingen was de snelweg enige tijd dicht. Op de actie kwamen volgens de politie ongeveer tweehonderd sympathisanten af. Ze meldt dat er een „dreigende situatie” ontstond en dat vervolgens een tractor inreed op een politieauto.

Om de 23-jarige bestuurder uit Hoogeveen te kunnen aanhouden, vormden agenten met de wapenstok in de hand een linie om zo de groep die probeerde de aanhouding te voorkomen, op afstand te houden. De man uit Drenthe zit donderdag nog vast en wordt verhoord. Zijn rijbewijs is ingenomen. De agenten in de aangereden politieauto hebben aangifte van poging tot doodslag gedaan.

Later op de woensdagavond wilden demonstranten verder rijden op de snelweg. Tractoren zijn daar verboden. De politie blokkeerde daarom de toegangsweg naar de A37. Die blokkade werd door een aantal tractoren en auto’s omzeild via de berm. Daarbij raakte een auto de hand van een agent, waardoor hij lichtgewond raakte. De politie zoekt de bestuurder, het kenteken van de auto is bekend.

Bij de blokkade werd ook een 49-jarige man uit Emmen aangehouden. Hij stond met zijn auto vooraan de stoet stil op de snelweg. Daarvoor kreeg hij een boete en hem werd verzocht verder te rijden. Omdat hij dit weigerde, volgde nog een boete. Eveneens kreeg hij een bon voor het niet willen uitvoeren van een alcoholcontrole, die de agenten wilden afnemen omdat zij een alcohollucht roken.

De politie doet nog onderzoek naar strafbare feiten gepleegd tijdens de snelwegblokkade.