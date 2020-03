LIVE: rechtbank beslist over onderzoekswensen in MH17-proces

Nabestaanden Bryan en Lisa Clancy uit Australie arriveren bij de rechtszaal in het zwaarbeveiligde Justitieel Complex Schiphol, waar het internationale MH17-proces zal plaatsvinden. Ⓒ ANP

DEN HAAG - De rechtbank maakt maandag de beslissingen kenbaar op de onderzoekswensen die zijn gedaan in het MH17-proces. Hoewel drie van de vijf rechters in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol aanwezig zijn, is er verder bijna niemand welkom in de zittingszaal. Dat heeft te maken met het coronavirus.