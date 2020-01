Politie ontdekt 16 kilo heroïne in brandblussers

Foto ter illustratie. Ⓒ Politie.nl

ROTTERDAM - De politie heeft in Rotterdam vier mannen aangehouden in verband met een vondst van 16 kilo heroïne, die verstopt zat in brandblussers. Een van de verdachten liep dinsdagavond met een sporttas met daarin de brandblussers op straat in de omgeving van het Weena toen hij werd opgepakt.