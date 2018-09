Weer twee arrestaties in zaak vermiste Venraynaren

De politie heeft drie woningen in Blerick, Venlo en Sevenum doorzocht. In Blerick werd een personenauto in beslag genomen.

De twee mannen (19 en 23 jaar) worden sinds de nacht van 10 mei op 11 mei vermist na een inbraak in een henneploods in Venray. De politie denkt dat ze om het leven zijn gebracht. Vorige week arresteerde de politie ook al een 46-jarige man uit Venlo wegens overtreding van de Opiumwet.

Twee weken geleden arresteerde de politie een 44-jarige man in het Duitse grensplaatsje Bracht. Ook hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord of doodslag. De maandag opgepakte verdachten worden donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Roermond.

De politie denkt over genoeg aanwijzingen te beschikken om de verdachten moord of doodslag aan te rekenen, ook al zijn de lichamen van Fouad Bendella en Karim Fourkour nooit gevonden. In de loods waar beide mannen in mei volgens vrienden en familieleden inbraken om er wiet te stelen, trof de politie veel bloed en sporen van geweld aan. Politie en justitie doen geen verdere mededelingen over deze zaak.