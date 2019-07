Von der Leyen nipt nieuwe baas Europese Commissie

Terwijl de parlementariërs hun stembiljetten inleverden (de stemming was geheim en mocht niet elektronisch), namen sommigen de gelegenheid te baat om tijdens het lange wachten met Silvio Berlusconi op de foto te gaan. De flamboyante Italiaanse ex-premier is tegenwoordig namelijk Europarlementariër.

Na telling was het duidelijk dat Von der Leyen kon rekenen op voldoende steun, al was het nipt, héél nipt. Ze haalde 383 stemmen, een meerderheid van slechts negen stemmen. “Ik voel me vereerd, bedankt voor het vertrouwen”, sprak ze haar dank uit.

Haar voordracht was omstreden omdat ze geen zogenheten Spitzenkandidaat was, een ideetje van het Parlement. Maar omdat het Parlement ook geen levensvatbaar alternatief kon bieden, haalde ‘VDL’ het met de hakken over de sloot.

De Duitse christendemocrate had met een waar charmeoffensief ’s ochtends de laatste twijfelende Europarlementariërs over moeten halen. Ze moest in het Europees Parlement de speech van haar leven geven, anders zou het dubbeltje voor haar wel eens de verkeerde kant kunnen opvallen was het oordeel van EU-diplomaten vooraf.

Haar vuurdoop ging haar goed af, was het oordeel bij de meesten achteraf. Moeiteloos schakelend van het Frans, Engels en Duits hield ze een gloedvol pleidooi voor een zelfverzekerde EU die de mouwen moet opstropen.

Aangezien ze de steun van haar eigen christendemocratische EVP en de liberale RE al (nagenoeg) had, richtte ze zich vooral op het verdeelde centrumlinks (S&D) om extra stemmen binnen te hengelen. Maar ze moest oppassen met teveel te beloven, want het was een lastige balanceeract die ze op moest voeren: anders dreigde de steun aan de andere kant weer te verdampen.

De PvdA stemde binnen S&D afwijkend en stemde tegen Von der Leyens benoeming. Volgens Europarlementariër Paul Tang omdat haar naam “als een konijn uit de hoge hoed” was getoverd door de EU-regeringsleiders en presidenten, die daarmee de door het Parlement gewenste procedure met Spitzenkandidaten de genadeklap geven.

Klimaat is een topprioriteit voor de nieuwe baas van de Europese Commissie. Von der Leyen belooft een ‘groene deal’. In 2050 moet de EU klimaatneutraal zijn, een voorstel dat door de huidige Commissie onder leiding van Jean-Claude Juncker al gelanceerd is, maar nog niet door alle lidstaten wordt gesteund.

Binnen honderd dagen wil de Duitse met een wetsvoorstel komen waarmee 2050 verankerd wordt tot een juridische werkelijkheid. In aanloop naar 2050 moeten de klimaatdoelen voor 2030 worden opgeschroefd. Von der Leyen had het over een reductie van 50 of mogelijk 55 procent CO2 ten opzichte van de uitstoot van 1990. Het doel staat momenteel nog op 40 procent. Nederland is samen met Frankrijk een groot voorstander van het opkrikken van de doelstellingen.

De nieuwe Commissie, die op 1 november moet aantreden, moet voor de helft uit vrouwen bestaan, beloofde Von der Leyen. Ze zal regeringsleiders gewoon om nieuwe namen vragen als ze met teveel mannen komen, beloofde ze het Parlement. Voor Nederland is dit minder relevant, aangezien Frans Timmermans al de post van eerste vicepresident is beloofd, in de hiërarchie de nummer twee dus.

Von der Leyen gaat de komende maanden besteden aan de invulling van de posten. Ook voor Timmermans moet er nog duidelijkheid komen.

Bekijk ook: Het rariteitenkabinet van het Europees Parlement

Bekijk ook: Von der Leyen zéér nipt nieuwe baas Europese Commissie

Correspondent Ruud Mikkers volgt de stemming live. Bekijk zijn updates hieronder: