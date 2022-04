Eigen bijdrage medicijnen stijgt door herberekening stelsel

Het GVS bestaat uit clusters medicijnen voor kwalen, waarvan in ieder geval één middel volledig vergoed wordt. Als mensen toch andere middelen gebruiken, omdat die voor hun bijvoorbeeld beter werkzaam zijn, moeten ze nu vaak ook al een bijdrage betalen. Kuipers wil dat de clusters worden herberekend en hoopt dat de fabrikanten hun prijzen zullen verlagen om te voorkomen dat veel patiënten meer moeten gaan bijbetalen voor hun pillen.

Kuipers' voorganger had al berekend dat in het slechtste geval - als geen enkele fabrikant de prijzen matigt en niemand overstapt naar een wel vergoed medicijn - 6 miljoen mensen zouden moeten bijbetalen. De helft van hen gebruikt een chronisch geneesmiddel. Verreweg de meeste medicijngebruikers zal tussen de 5 en 50 euro per jaar moeten gaan bijbetalen. In 2021 betaalden 2,4 miljoen mensen bij voor hun medicijn.

Ongeveer 150.000 mensen krijgen na de herziening waarschijnlijk te maken met een bijbetaling van meer dan 250 euro per jaar. Om patiënten te beschermen tegen te hoge zorgkosten, wil Kuipers een maximering van de eigen bijdrage aan geneesmiddelen. Sinds 2019 is dat 250 euro per patiënt per jaar. Hoe hoog de maximering zal worden, zal de minister nog laten weten.

Overigens zal na de herberekening van de clustermedicijnen voor ongeveer 350.000 mensen de eigen bijdrage juist vervallen.