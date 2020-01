Deskundigen: schroef maatregelen coronavirus op

Een agent neemt de temperatuur op van een chauffeur in spookstad Wuhan. Ⓒ AFP

Den Haag - In Nederland moeten de maatregelen tegen het zeer besmettelijke Coronavirus licht worden opgeschroefd. Dat adviseert het Outbreak Management Team (OMT) aan minister Bruins (Volksgezondheid), blijkt uit een brief in handen van De Telegraaf.