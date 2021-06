Veel neerslag tijdens hagel- en onweersbuien in Oost-Nederland

Weerinstituut KNMI gaf in de ochtend code geel af voor de namiddag en avond, wat inhoudt: wees alert, er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Rijkswaterstaat vroeg bestuurders die de weg op moesten in het oostelijk deel van het land, hun rijgedrag aan te passen aan de weersomstandigheden. De buien hingen vaak bijna stil. Soms was er op de ene plek een wolkbreuk, terwijl het een paar straten verderop vrijwel droog bleef.

De buien zorgden vooral in Gelderland voor extra overlast omdat kelders onder water liepen en moesten worden leeggepompt, onder meer in Nijmegen. Ook enkele wegen stonden blank en waren tijdelijk onbegaanbaar. De brandweer had het er een groot deel van de avond druk mee. Ook de Veluwe en delen van Drenthe kampten met wateroverlast. In Drenthe viel in Ekehaar, ten zuiden van Assen, ruim 60 millimeter. Bij het weerstation in het Gelderse Deelen werd 69 millimeter neerslag gemeten. Dat is evenveel als wat normaal in een maand aan regen valt.

Vrijdag en zaterdag krijgen vooral het zuiden en zuidoosten van het land opnieuw te maken met onweersbuien. Het westen van het land houdt het zo goed als droog.