Minister Blok: kalmte in regio bewaren na Amerikaanse aanval

Volgens de VVD-bewindsman heeft ’niemand baat bij verdere escalatie’. „De veiligheid van Nederlanders in de regio heeft altijd onze volle aandacht, ook nu.” De minister zegt dat de situatie op de voet wordt gevolgd.

De VVD-bewindsman sneert naar Iran, omdat dat land volgens hem instabiliteit in de hand heeft gewerkt. „Soleimani had daar een rol in.” Blok noemt de aanvallen op de Amerikaanse ambassade in Bagdad en op de anti-ISIS coalitie de afgelopen dagen ’onacceptabel’. „Nederland heeft die aanvallen veroordeeld.”

Opmerkelijk is dat Blok in zijn reactie de Amerikaanse aanval niet veroordeelt. In tegenstelling tot sommige politieke partijen.

Volgens VVD-Kamerlid Koopmans is de woede van de VS ’terecht na eerder onaanvaardbaar Iraans geweld’. „Maar een persoonsgerichte aanval op een generaal is een ongekende en risicovolle stap.”

Dubbel gevoel

Kamerlid Sjoerdsma van coalitiepartij D66 houdt een dubbel gevoel over aan de Amerikaanse aanval. „Mensen in de regio die hebben geleden onder Suleimani’s beleid van dood en verderf zullen vandaag opgelucht adem halen. Maar deze Amerikaanse aanval is ongekend, onverantwoord en zal leiden tot escalatie.”

SP-Kamerlid Karabulut roept het kabinet op om geen oorlogsschip naar de straat van Hormuz te sturen. Dat is eind januari gepland. Dat is nu ’alleen maar onverstandiger geworden’, zegt het Kamerlid. Ze uit ook kritiek op de Amerikaanse actie: „Met deze stap kiest de Amerikaanse president voor een verdere escalatie met Iran. Nog meer druk of zelfs een oorlog met Iran zal desastreus uitpakken voor de regio en het Midden-Oosten destabiliseren.”

PvdA-Kamerlid Ploumen noemt het ’een zorgelijke en ernstige situatie’. „En de consequenties zijn nu niet te overzien.” Het is volgens haar nu zaak dat ’de kalmte wordt bewaard en dat verdere escalatie wordt voorkomen’. „Ik wil spoedig van het kabinet horen hoe Nederland in EU-verband daaraan gaat bijdragen.”