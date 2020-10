Laatste Nederlander SS-kamp Natzweiler-Struthof overleden

Samen met voormalig mede-gevangene Jan ’Skippy’ de Vaal deed hij vorig jaar nog een keer zijn horror-verhaal in De Telegraaf, 75 jaar na de oorlog. Zo vertelde Sillem dat hij met een collega uit pure honger de dikke kat van de kampcommandant ving en opat. De Vaal overleed afgelopen juli op 98-jarige leeftijd. Beiden werden bij de laatste herdenking in 2019 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

In Natzweiler-Struthof, verscholen in de bergen van de Elzas, verdwenen gevangengenomen verzetsstrijders in ’nacht en nevel’. Alle contact met het thuisfront werd door de Duitsers verbroken als straf, dus geen post of voedselpakketten meer. In het kamp dat nooit officieel werd bevrijd, maar werd verlaten door de Duitsers, zaten ruim 54.000 gevangenen van wie ruim 600 Nederlanders.