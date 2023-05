Zelenski staat stil bij 4 mei en wil ’Neurenberg-tribunaal’ in Den Haag voor Poetin

Als het aan Zelenski ligt, komt er een soort ’Neurenberg-tribunaal’ voor de vervolging van Russische oorlogsmisdaden. In Neurenberg werden na de Tweede Wereldoorlog hoge nazi’s vervolgd. Een deel van de Duitse kopstukken kreeg de doodstraf. „De agressor moet de volle kracht van rechtvaardigheid voelen”, sprak Zelenski voor een volle zaal met diplomaten en Haagse ambassadeurs uit alle delen van de wereld.

In zijn speech memoreerde Zelenski meerdere keren aan het aantal burgerdoden tijdens de oorlog met Rusland. ,,23 doden, 49 gewonden: in één dag, gisteren”, confronteerde Zelenski de aanwezigen, die hij even later vroeg om een minuut stilte in acht te nemen voor de vele slachtoffers. Daarbij noemde hij óók nadrukkelijk de Nederlandse slachtoffers van vlucht MH17. Voorafgaand aan de toespraak van Zelenski benadrukte minister Hoekstra (Buitenlandse Zaken) dat Nederland achter Oekraïne zal blijven staan, zolang als nodig is. ,,We blijven jullie steunen tot jullie je eigen Bevrijdingsdag kunnen vieren”, zei Hoekstra.

Zelenski refereerde donderdagochtend in de Eerste Kamer aan de toespraak die hij vorig jaar via een videoverbinding hield voor het parlement. Daarin riep hij de wereld op zich te verenigen, om de vrede te verdedigen en mensenlevens te redden. „En ik riep de wereld op om deze oorlog niet te vergeten, en dat we alle Russische moordenaars voor de rechter moeten brengen”, zei Zelenski in een volle senaatszaal. „Vandaag is het moment om jullie te bedanken, jullie grootse land en jullie leiderschap. Ik ben jullie dankbaar voor de eenheid in Europa, waar mensen decennialang van hebben gedroomd. Dat was niet gebeurd zonder de inzet van Nederland.”

Internationaal Strafhof

Zelenski stelde dat Nederland vrijheid verdedigt, de wet verdedigt, en daarmee de levens van vrije mensen. Hij dankte daarbij speciaal de stad Den Haag, vanwege het Internationale Strafhof. Zelenski noemde de stad het ’hart van de internationale gerechtigheid’. „Gerechtigheid namens alle mensen die lijden onder agressie en internationale misdaden. En dit jaar is het jaar van onze voorbereiding met jullie.”

Behalve dankwoorden vroeg Zelenski in zijn speech ook om betere wapens: „Want hoe krachtiger de wapens en hoe verder hun reikwijdte is, hoe meer levens er gered kunnen worden tegen de dagelijkse aanvallen.”

Zelenski spreekt vandaag ook met minister-president Rutte in het Haagse Catshuis. Daarbij is de Belgische premier aanwezig. Verder bezoekt de Oekraïense president vanmiddag de militaire basis Soesterberg. Daar wordt hij ontvangen door minister Ollongren (Defensie) en de Nederlandse legertop.