’Ze hebben echt geluk gehad’ Onbegrip over Spaanse wandeling Haags lyceum: ’Waarschuwing afgegeven voor noodweer’

De leerlingen en begeleiders volgden de route naar Pont de Llierca, een 28 meter hoge brug. Ⓒ Google Streetview

Girona - Een dag voordat de groep leerlingen en begeleiders van het christelijk lyceum Zandvliet uit Den Haag in noordelijk Spanje ging wandelen, was er al een ferme waarschuwing afgegeven over aanstaand noodweer. Arno Hoogsteder, die al 35 jaar in de regio woont, verbaast zich erover dat de 120 Nederlanders toch doodgemoedereerd op pad gingen. „Ze hebben echt geluk gehad dat de brandweer ze op tijd heeft kunnen redden.”