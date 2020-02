Verhuurder biedt korting aan in ruil voor borstenfoto’s

Als Georgia laat weten dat ze nog even een paar dagen bedenktijd wil, schrijft de verhuurder: „Er is een optie om de huur te verlagen, als je dat wilt.” En dan komt de aap uit de mouw: „Ik heb een modellenbureau. Een aantal van mijn huurders werkt voor me. Voor twee borstenfoto’s gaat de huur met 200 pond omlaag.”

Georgia besluit de conversatie te delen op Twitter. Ze wil ermee duidelijk maken wat voor engerds er volgens haar op internet rondhangen. „Het is extra gevaarlijk voor jonge, kwetsbare vrouwen. En het laat ook zien hoe moeilijk het voor een vrouw is om een huis te vinden zonder seksuele opmerkingen naar je hoofd geslingerd te krijgen.”

De vrouw, die samen met haar kinderen in het huis hoopte te gaan wonen, kan op veel steun rekenen. Al is er ook wel enige kritiek: „Waarom stuur je in godsnaam X’jes naar een volslagen vreemde?”