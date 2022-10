Vrouw overleeft steekpartij én levende begraving: waren scheiding aan het bespreken

De politie van Thurston County werd maandag naar een huis gestuurd waar ze een bange vrouw aantroffen die zich achter een schuurtje had verstopt en schreeuwde dat haar man geprobeerd had haar te vermoorden, meldt NBC News op basis van een politierapport.

De vrouw was vastgebonden met tape rond haar nek, benen en enkels. „Ze had ernstige kneuzingen aan haar benen, armen en hoofd. Haar kleding en haren waren bedekt met vuil”, aldus de rechtbank.

De vrouw vertelde de politie dat haar man haar had vastgebonden en haar ontvoerde met hun busje. Ze zou via haar Apple Watch erin geslaagd zijn een noodmelding te sturen naar iemand van haar contacten en naar het noodnummer 911. Verder kon ze niet communiceren omdat haar mond bedekt was. Haar horloge zou hij vervolgens hebben kapotgeslagen met een hamer. Waarna hij haar meenam naar het bos, een gat begon te graven en haar meermaals neerstak. Hij sleepte haar vervolgens in het gat en dekte het af met een boom.

Scheiding

De man, Chae Kyong An (53), werd later die ochtend gearresteerd nadat de politie zijn busje gevonden had op een wandelpad. De man wordt beschuldigd van poging tot moord en ontvoering. Hij zou zijn vrouw hebben aangevallen terwijl de twee hun aanstaande scheiding en geldzaken aan het bespreken waren.

De vrouw denkt enkele uren begraven te zijn geweest, maar slaagde erin de tape van haar handen te verwijderen en uit het gat te ontsnappen. Ze liep vervolgens dertig minuten rond tot ze een huis vond, waarvan de bewoners vervolgens het noodnummer belden.