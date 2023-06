’Nederlander (71) schiet in Frankrijk buurmeisje (11) dood’

Zaterdagavond dook de Nederlandse man op in de tuin van zijn buren met een wapen. Volgens een plaatselijke Bretonse krant zou het om een revolver gaan. Daarmee begon hij te schieten op het Britse gezin, dat zich enkele jaren geleden in het West-Franse dorpje had gevestigd. Hij richtte een bloedbad aan en verschanste zich vervolgens met zijn echtgenote in zijn eigen huis.

Om tien uur arriveerden gendarmes uit het nabijgelegen Châteaulin. „Zij ontdekten ter plekke het levenloze lichaam van een 11-jarig meisje. De vader van het kind werd ook ontdekt, ernstig gewond. Zijn situatie is levensbedreigend. De moeder is ook gewond, maar haar leven is niet in gevaar. Het tweede kind van het stel, acht jaar oud, is gezond maar in shock aangetroffen”, schrijft aanklager Carine Halley van het parket in Quimper in een communiqué. Het jongste meisje wist aan de man te ontkomen door naar een buurvrouw te vluchten.

Conflict

Een onderhandelaar van de gendarmerie wist de dader en zijn vrouw naar buiten te krijgen. Het stel gaf zich rond elf uur ’s avonds over en werd vervolgens ingerekend. Het parket in Quimper opende een onderzoek naar moord op een minderjarige en poging tot moord.

„De motieven van dit drama kennen we op dit moment nog niet”, aldus aanklaagster Halley, „maar het lijkt erop dat de twee buren sinds enkele jaren een conflict hadden over een stuk terrein dat aan hun beider eigendommen grenst.”

De slachtoffers waren volgens omwonenden behulpzame buren. „Deze mensen maakten nooit problemen en waren erg vriendelijk. De vrouw werkt als hulp in de huishouding en de man klust. Ze staan altijd klaar om te helpen”, aldus een Bretonse uit de buurt. Volgens het Bretonse magazine Le Télégramme was de dader discreet en leefde hij teruggetrokken.