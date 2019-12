Betrapte wildplasser opent het vuur, drie doden

Het drama speelde zich af in de buurt van het presidentiële paleis. Ⓒ REUTERS

MEXICO-STAD - In de hoofdstad van Mexico zijn drie mensen doodgeschoten in de buurt van het presidentiële paleis. Twee mensen raakten bij de schietpartij gewond, meldt de politie die de schutter heeft gedood. De Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador was in het buitenland toen het gebeurde.