Omwonenden gek van herrie spelende kinderen

Janneke Colsen, directrice van de basisschool, laat aan De Gelderlander weten dat de sluiting van het velde een groot drama zou zijn. Het veld ligt er al veertig jaar en is juist de afgelopen jaren opgeknapt. Om die reden gaat de school er alles aan doen om de sluiting te voorkomen.

Gemeente

In 2018 trokken bewoners van het in 2016 opgeleverde appartementencomplex, dat direct naast het veldje is gebouwd, al aan de bel bij de Gemeente Nijmegen om te klagen over het geluid dat de spelende kinderen produceerden.

Uit geluidsmetingen is gebleken dat het veldje inderdaad voor een overschrijding van geluidsnormen zorgt.