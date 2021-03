Handig! Dit willen de partijen op belangrijke thema’s

Vanaf vandaag zijn de stemlokalen open voor -met name- kiezers uit risicogroepen. Voor iedereen die een doordachte stem wil uitbrengen, heeft parlementair verslaggever Leon Brandsema een handig overzicht gemaakt. In een nieuwe aflevering van podcast De Stembus licht Brandsema een aantal belangrijke thema’s uit. Wat zijn alle partijen bijvoorbeeld van plan met het minimumloon en gaat het toeslagenstelsel op de schop? Verder zetten we in de podcast de meest opmerkelijke campagnefragmenten van het afgelopen weekend op een rij, en blikken we vooruit op de agenda.