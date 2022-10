Verdachte Jent S. bekent, doorbraak in onderzoek naar duinmoord Egmond

Dat maakte de officier van justitie maandag bekend tijdens de tweede pro-formazitting in de rechtbank van Haarlem.

Volgens de officier van justitie heeft S. bekend het geweld te hebben uitgeoefend waaraan Langenberg is overleden. Eerder bleek al uit de aanklacht dat Langenberg mogelijk met een hard voorwerp is geslagen; ook zijn er sporen van verwurging in zijn hals aangetroffen.

Geliefde ober

Over een motief en de omstandigheden is niets bekendgemaakt. Op de publieke tribune waren veel familieleden en vrienden van de geliefde Alkmaarse ober aanwezig. Zij waren al geïnformeerd over het feit dat er eindelijk meer duidelijkheid zou komen over wat het slachtoffer is overkomen.

Peter Langenberg werd op 17 april levenloos en zonder kleren gevonden door passanten nabij een homo-ontmoetingsplaats ten noorden van Egmond aan Zee, de woonplaats van de verdachte. Het motief voor de moord op Langenberg, die openlijk homoseksueel was, is ook na deze zitting nog steeds onduidelijk.

Jent S., die al een strafblad heeft, werd op 22 april in zijn woning door een arrestatieteam van de politie in de boeien geslagen. Daarbij werden ook meerdere auto’s in beslag genomen. Na zijn arrestatie heeft hij lang gezwegen.

Bus

Langenberg ging die fatale zondag met de bus van Alkmaar naar Egmond aan Zee. Zijn in eerste instantie verdwenen telefoon is door eerlijke vinders afgegeven in een boekhandel in Egmond.

Advocate Lotna Kleczewski van S. wilde geen toelichting geven over waarom haar cliënt nu alsnog heeft bekend.

Advocate Wendy van Egmond, die de nabestaanden bijstaat, beaamt dat de familieleden van Peter Langenberg door justitie vooraf waren geïnformeerd: ,,Dat is op een nette manier gebeurd. Ik kan nou niet zeggen dat er sprake is van grote opluchting bij de nabestaanden. Wél is het fijn dat er duidelijkheid is over wie verantwoordelijk is voor de dood van hun geliefde. Naar wij begrepen hebben zou de verdachte in een vlaag van verstandsverbijstering gehandeld kunnen hebben, maar dat zal nog uit verder onderzoek moeten blijken.”

De rechtszaak zal op 9 januari worden voortgezet.