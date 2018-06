Zeker 35 doden door overstromingen in Iran

De meeste slachtoffers komen uit de de steden Ajab Shir en Azar Shahr in de provincie Oost-Azerbeidzjan.

Volgens de Engelstalige Iraanse nieuwszender Press TV zijn het de hevigste stortregens in de regio geweest in veertig jaar. De rivieren in Azar Ahar hebben het hoogste niveau bereikt in decennia.