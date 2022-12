Geen vervolging voor moord op Tob Cohen, weduwe gaat vrijuit

Gabrielle van Straten, de zuster van Tob Cohen, had via haar advocaat Danstan Omari bezwaren geuit tegen het voorstel tot het intrekken van de aanklacht. Het schrappen van de beschuldiging van moord komt hard aan bij de familie Cohen omdat de openbaar aanklager geen schriftelijke redenen heeft gegeven. „Er is geen informatie over de terugtrekking gegeven aan de slachtoffers, en hoe dat heeft geleid tot het instellen van een nieuw onderzoek naar de moord”, heeft advocaat Ombeta laten weten.

Tegenstrijdigheden

Rechter Daniel Ogembo vond de bezwaren niet zwaarwegend genoeg, en stelt dat de openbaar aanklager het recht heeft om een eigen koers te kiezen en een nieuw onderzoek te vragen. „Dit stelt ons in staat om de tegenstrijdigheden in deze zaak in detail te horen door alle partijen. Ook schept dit een kans voor alle partijen om zaken nader te onderzoeken”, schrijft de openbaar aanklager in een brief. Bovendien stelt rechter Ogembo dat Sarah W., de weduwe van Tob Cohen, en haar vriend Peter K. niet vrijgesproken zijn, en het tweetal na het onderzoek nog steeds vervolgd kan worden.

De moordzaak kwam aan het wankelen nadat het voormalig hoofd van de criminele inlichtingendienst, John Gachomo, zijn beëdigde verklaring in deze zaak heeft ingetrokken waarin hij aangaf verdenkingen te hebben tegen Sarah W. Ook heeft de openbaar aanklager, Noording Haji, bezwaar aangetekend tegen het feit dat er rechercheurs op de plaats delict waren van wie de identiteit onbekend is. Haji wil in een nader onderzoek deze zaken duidelijk krijgen. Onduidelijk is wanneer hij zijn onderzoek afrondt en of dit dan opnieuw leidt tot een moordaanklacht tegen Sarah W. en haar vriend Peter K..

Bezwaar

Het is nog onbekend of de zus van Tob Cohen bezwaar gaat aantekenen tegen de uitspraak van de rechter.

De Nederlandse zakenman Tob Cohen, voormalig ceo van Philips in Oost-Afrika, werd drie jaar geleden dood gevonden in een gierput bij zijn huis in Nairobi. De verdenkingen wezen direct naar zijn weduwe Sarah W., die nooit is vervolgd voor de moord.