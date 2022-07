Ruim 1100 kilo cocaïne gevonden tussen cacaobonen in vrachtwagen in Amsterdam

De vier verdachten zijn tussen de 27 en 55 jaar oud en worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Zij zitten in beperking en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Omdat de recherche de zaak in onderzoek heeft, kan een politiewoordvoerder verder niets zeggen over de herkomst van de vrachtwagen of de identiteit van de verdachten.

De container met cacao en drugs werd in beslag genomen naar aanleiding van een onderzoek van de politie, FIOD en douane in Amsterdam. De hele lading is vernietigd, meldt de politiewoordvoerder.