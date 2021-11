Weer dodelijke schietpartij temidden van toeristen nabij Cancún

Volgens het ministerie voor Veiligheid van de deelstaat Quintana Roo kwamen donderdagmiddag rond twee uur vijftien huurmoordenaars in een boot aan op het strand van het Hyatt Ziva Riviera hotel in het toeristenoord Puerto Morelos aan de Bahía Petempich, zo’n 42 kilometer ten zuiden van Cancún. Ze liepen af op een groep volleyballende mannen en begonnen te schieten waarna er twee mannen dood op het strand achterbleven. Drugsdealers van de rivaliserende factie hadden die ochtend hun dealers van het strand verjaagd om drugs te verkopen. Een toeriste raakte lichtgewond toen de schutters op de vlucht sloegen.

Badgasten op het strand en in het zwembad renden in paniek alle kanten op om zichzelf in veiligheid te brengen. De Mexicaanse tv-journaals toonden beelden van toeristen en hotelpersoneel die zich schuilhielden in de lobby van het hotel. Zij zaten met zijn allen op de grond terwijl het management hen verzocht zich zo stil mogelijk te houden. Na de schietpartij arriveerden politieagenten en militairen om de hotels en hun gasten te beveiligen.

Nederlandse vrouw lichtgewond

Het is al de zoveelste dodelijke schietpartij aan de Riviera Maya bij Cancún de laatste tijd. Twee weken geleden kwamen in Tulum nog twee vrouwen uit Duitsland en uit India door kogels om het leven als gevolg van een schietpartij tussen drugsdealers. Een Nederlandse vrouw raakte daarbij lichtgewond. Voor die schietpartij zijn acht verdachten opgepakt bij wie een grote hoeveelheid wapens, achttien pakketjes cocaïne en een auto in beslag zijn genomen. De politie onderzoekt of de wapens zijn gebruikt bij de dodelijke schietpartij.