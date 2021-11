In elf minuten van Breda naar Rotterdam: jaar cel geëist tegen snelheidsduivels

Ook moeten de verdachten drie jaar hun rijbewijs inleveren, eiste de officier.

De zaak kwam in augustus vorig jaar naar buiten doordat de verdachten een filmpje van hun rit op internet plaatsten. Die ging viraal, waarna de politie de bestuurders zocht. Silab O. (23) uit Almere en Ibram M. (25) uit Rotterdam hebben dinsdag bij de rechtbank in Breda bekend dat zij de motoren bestuurden. Op de beelden is te zien hoe de mannen snelheden halen tot boven de 250 kilometer per uur, 277 zelfs, volgens de officier van justitie. Daarbij halen ze al slalommend links en rechts andereweggebruikers in. Normaal gesproken duurt een rit van Breda naar Rotterdam bijna een halfuur.

Bekijk ook: Snelheidsduivel rijdt in 11 minuten van Breda naar Rotterdam

Silab O. zei tegen de rechter dat hij niet het idee had dat hij een gevaar was voor anderen. „Ik heb niet het gevoel gehad dat ik geen controle had over de motorfiets.” Wel noemde hij de actie stom. „We hadden er niet over nagedacht. Het was heel dom.” Zijn medeverdachte Ibram M. zei dat het „niet oké was.”

Per ongeluk

O. zei ook dat hij altijd beelden maakte van zijn motorritten. „Ik gebruikte de camera vooral als een soort dashcam. Ik had de beelden nu per ongeluk openbaar gezet op mijn privé-YouTube. Binnen een paar uur stond het daarna overal. Eigenlijk was het voor mezelf.”

De rechtbank wilde de video dinsdag in de rechtszaal tonen, maar de techniek liet haar in de steek. Op de beelden was ook een derde motorrijder te zien. Die is onvindbaar, zei de officier van justitie.

Advocaten van de twee mannen betogen vooral dat er geen sprake is van een poging tot doodslag.