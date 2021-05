Mooi geboortenieuws uit Nederlandse dierenparken

In Eindhoven heeft Dierenrijk twee steppevossen mogen verwelkomen. Het geslacht van de twee is nog niet bekend.

In totaal zijn er wereldwijd in de afgelopen twaalf maanden maar vijf steppevossen geboren. „Dat twee van deze vijf jongen te zien zijn in ons park, is echt heel erg bijzonder. Vanaf 19 mei kunnen we, zoals het er nu naar uitziet, onze deuren weer openen. Bezoekers kunnen dan de twee jonkies komen spotten”, zegt hoofd dierverzorging Stephan Rijnen.

Prairiehondjes

Het Amersfoortse dierenpark is een aantal weken geleden een paar prairiehondjes rijker geworden. Om hoeveel het gaat, is nog niet helemaal duidelijk: „De eerste weken na de geboorte leven de jongen onder de grond, in de gangenstelsels die de prairiehondjes zelf hebben gegraven”, legt dierverzorger Saskia Visser uit. „We weten daarom niet precies hoeveel jongen er zijn geboren, tot nu toe hebben we vier kleintjes tegelijk boven de grond gespot.”

Steeds meer jongen boven de grond

„De eerste vier prairiehondjes zijn gespot en we verwachten de komende tijd steeds meer jongen boven de grond te zien”, licht de dierverzorger toe.

Ⓒ Dierenpark Amersfoort

Beide parken hopen vanaf aankomende woensdag 19 mei weer de deuren te kunnen openen.