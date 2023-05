Explosie bij Surinaams geldwisselkantoor in Rotterdam

Naar aanleiding van de explosies in Amsterdam surveilleerde de politie extra bij de vestiging aan de West-Kruiskade, tevens het hoofdkantoor van Suri-Change. Ook plaatste de politie er een mobiele camera.

Bij de explosie in het centrum van Rotterdam raakte niemand gewond. De schade aan het gebouw valt „erg mee”, zegt een woordvoerster van de politie. „De deur is zwartgeblakerd en wat ontwricht.”

Geldwisselkantoor

De politie is op zoek naar een verdachte die na de ontploffing is weggerend richting de Batavierenstraat. Volgens een getuige en beelden van de mobiele camera was de verdachte donker gekleed en droeg hij een capuchon. In het gebied hangen ook veel andere camera’s. De beelden daarvan worden gecontroleerd en de politie hoopt zo een beter signalement te kunnen vaststellen.

In de nacht van dinsdag op woensdag gingen bij drie vestigingen van Suri-Change in Amsterdam tegelijkertijd explosieven af. Bij een van die panden was in de nacht van donderdag op vrijdag opnieuw een explosie. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam sloot vrijdag de kantoren. Suri-Change was zondag niet bereikbaar voor commentaar.

Suri-Change kwam onlangs in het nieuws, toen op 27 maart in Rotterdam, Barendrecht en Rhoon vijf personen werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het op grote schaal ondergronds bankieren en het witwassen van crimineel geld, vermoedelijk afkomstig uit de cocaïnehandel. Het onderzoek richt zich op criminele geldstromen die via dit bedrijf zouden lopen.