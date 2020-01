EU wil verleiden tot vergroening

Frans Timmermans, vice-president van de Europese Commissie, heeft het Europese vergroeningsplan, de zogenoemde Green Deal, nader uitgewerkt. Ⓒ EPA

Het zijn duizelingwekkende getallen, maar het doel om van Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te maken, zal niet zonder slag of stoot gaan. Om de overgang naar een schonere economie mogelijk te maken wil de Europese Commissie voor de komende tien jaar 1000 miljard euro aan investeringen loswrikken. Een deel van het geld is afkomstig uit de Europese begroting, maar ook bedrijven moeten verleid worden om groen te gaan. Vijf vragen.