Stel moet duiken voor kogelregen in Putte

De schietpartij vond rond kwart over zeven plaats in de Schoolstraat in de grensplaats Putte. Op dat moment waren Indiya en haar vriend Mike thuis. „We doken naar de grond en kropen over de vloer. We bibberden van angst,” zegt de vrouw tegen Omroep Brabant. „In eerste instantie dacht ik aan vuurwerk, maar Mike schreeuwde meteen dat het foute boel was. Hij trok mij naar beneden.”

Later bleek dat een kogel door de voorruit was gekomen en via een lampenkap door de achterruit het huis weer uitging. „Wat als we nou op die plek hadden gestaan?” zegt vriend Mike tegen de regiozender.

Veel getuigen hebben gemeld dat ze na de kogelregen een donkergekleurde auto met hoge snelheid zagen wegrijden. Merk en kenteken zijn nog onduidelijk. In het Belgische dorp Stabroek is een uitgebrande auto teruggevonden, maar of die van de daders was is nog onduidelijk.