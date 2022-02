Rutte: Poetin is ’natuurlijk totaal paranoia’

Poetin kondigde eerder op de avond in een nationale televisietoespraak aan dat Rusland de afvallige regio’s in het buurland als onafhankelijke staten gaat erkennen. In die toespraak haalde hij fel uit onder meer naar de Oekraïense regering, het Westen en de NAVO.

Volgens Rutte zette Poetin de regering van Oekraïne weg als een soort van dictatuur, terwijl het een democratisch gekozen regering is. „Dat is nogal verschillend met de situatie in Rusland.” En die president kondigt een vredesmissie aan, aldus de premier in het tv-programma Jinek.

Hij verliet het programma voortijdig om te kijken wat de gevolgen van de Russische inval zijn en wat die betekent. Rutte vreest een inval in de Donbas-regio en dat moet leiden tot „massieve retaliatie met sancties.” De opstandige regio’s Loehansk en Donetsk liggen in de grotere regio Donbas.