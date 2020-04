LIVE | Van Dissel: maatregelen voorkwamen 23.000 extra ic-patiënten

Die capaciteit op de ic’s was er natuurlijk in de verste verte niet geweest, zo zei de RIVM-directeur. Rond in de eerste week van mei, zo rond de tijd dat de basisscholen en de kinderdagverblijven weer open gaan, liggen er naar schatting zo’n 700 coronapatiënten op de ic. Dan zou er ook weer ruimte zijn voor reguliere patiënten op de ic. Momenteel zijn er nog 1087 coronapatiënten op de intensive care.

De briefing ging ook over de vastgestelde besmettingen, ongeveer 35.000, en de mate waarin het virus wordt overgedragen. Die zogeheten besmettingsgraad ligt in Nederland waarschijnlijk onder de 1, wat wil zeggen dat iedere drager van het virus gemiddeld minder dan één ander besmet. Het betekent dat de uitbraak vermindert.

Zonder de maatregelen waren er ruim 23.000 extra ic-opnames nodig geweest, zo liet Jaap van Dissel zien:

Wat dinsdag tijdens de persconferentie ook al duidelijk werd: kinderen spelen amper een rol in de verspreiding van het virus. Ze worden amper besmet, en als ze worden besmet, dan krijgen ze het van de ouders en zijn ze aanmerkelijk minder vaak ziek. De sluiting van de scholen heeft weinig gedaan voor het verminderen van het virus.

Van Dissel gaf de Kamer ook college over de zin van het dragen van mondkapjes. Zo geldt in verpleeghuizen een laagdrempelig testbeleid voor bewoners met coronasymptomen. Is een bewoners ziek, dan dragen de zorgverleners op die afdeling mondkapjes. Het heeft volgens het RIVM geen zin om preventief op andere afdelingen een mondmaskers te dragen.

